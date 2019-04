Kinotipp : Der Lieblingshund der Queen

„Royal Corgi“ kommt nächste Woche ins Kino

von Barbara Leuschner

27. April 2019, 01:58 Uhr

Die englische Königin Elizabeth II. liebt Corgis. Deshalb hat sie auch schon drei von dieser Hunderasse. Weil aber schließlich im Buckingham Palast genügend Platz ist, schenkt ihr Ehemann Prinz Philip auch noch einen Corgi-Welpen namens Rex.

Der kleine, tollpatschige Vierbeiner erobert sofort das Herz der Queen. Den anderen Corgis gefällt das gar nicht – allen voran Charlie, der seine Eifersucht gar nicht mehr verbergen kann.

Doch dann passiert etwas Furchtbares: Als der amerikanische Präsident mit Frau und Hund bei der Königin zu Besuch ist, macht sich diese Hundedame doch gleich an Rex heran! Dem gefällt das überhaupt nicht, er nimmt Reißaus und verbeißt sich aus versehen in der Hose des Präsidenten! Queen Elizabeth „is not amused“ – also ärgerlich.

Rex schämt sich sehr, aber Charlie redet ihm ein, dass die Königin ihm das niemals verzeihen wird. Gemeinsam sollten sie nach Rom zum Papst pilgern, bei dem es bestimmt auch ganz schön ist. Doch der gemeine Charlie lügt – und schubst Rex auch noch von einer Brücke in den zugefrorenen Fluss...

Natürlich wird Rex gerettet, aber er landet in einem Tierheim. Dort glaubt ihm jedoch kein Hund, dass er der Hund der Königin ist. Was Rex alles überstehen muss, um zur Queen zurück zu gelangen, das erfährst du in dem turbulenten Animationsfilm „Royal Corgi – Der Liebling der Queen“ ab Mittwoch im Kino.