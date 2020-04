Hörbuch : Der geflüchtete Junge und die Königin

Ahmed kommt aus Syrien. Alexa will mehr wissen.

von Ina Reinhart

26. April 2020, 16:46 Uhr

Er hat braune Haare und große Augen. Löwenaugen, findet Alexa. Ahmed ist neu in der Klasse und sieht ängstlich und traurig aus.

Sofort nimmt die Zehnjährige sich vor, seine Freundin zu werden. Sie zwinkert ihm oft zu, schenkt ihm Zitronendrops oder eine Tüte weiße Mäuse. An einem Tag überreicht sie ihm eine Orange, auf die sie einen Smiley gemalt hat. Ahmed jedoch bleibt stumm und lächelt noch nicht mal zurück. Was ist los mit ihm? Nach und nach erfahren Alexa und ihre Freunde, dass Ahmed aus Syrien kommt. Mit den Eltern und seiner kleinen Schwester musste er vor dem Krieg dort fliehen. Auf der Flucht wurde die Familie getrennt, und jetzt weiß er nicht, wo die anderen sind. Wenigstens hat er hier in London eine Pflegemutter, die sich um ihn kümmert.

Das alles beschäftigt die Kinder sehr. Entschlossen schmieden sie einen Plan, in dem die Königin von England eine wichtige Rolle spielt.

Das Hörbuch „Der Junge aus der letzten Reihe“ ist ein aufregendes Abenteuer, das dich quer durch London führt und oft zum Lachen bringt. Außerdem geht es um Fußball und um einen geheimnisvollen Rucksack.

Wird Ahmed am Ende wieder froh? Hör selbst. Die Sprecherin Birte Schnöink liest so fesselnd, dass du ihr gerne fünf Stunden lauschst.

Onjali Q. Raúf, „Der Junge aus der letzten Reihe“. Ab 8 Jahren. 4 CDs mit insgesamt 5 Stunden Laufzeit. 16,95 Euro. Verlag: Hörcompany.