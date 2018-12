KinO : Der furchtlose Feuerwehrmann

von Julia Voigt

28. Dezember 2018, 17:00 Uhr

Als im Küstenstädtchen Pontypandy ein Öl-Tankwagen außer Kontrolle gerät, ist wieder einmal Feuerwehrmann Sam zur Stelle. Die Schülerinnen Mandy und Sarah filmen Sams mutige Rettungsaktion für ihre Website - und das Video wird blitzschnell zum Hit im Internet! Da wird selbst Hollywood-Regisseur Don Sledgehammer aufmerksam. Denn genau solch einen Helden braucht er für seinen nächsten Kinofilm! Obwohl der bescheidene Sam eigentlich nichts von dem Filmrummel hält, überredet ihn Brandmeister Boyce, die Hauptrolle doch zu übernehmen. Er wittert nämlich die Chance, Pontypandy und seine Feuerwehr berühmt zu machen. Doch niemand hat mit Flex Dexter gerechnet! Der ist Filmschauspieler und hält sich natürlich für den besseren Hauptdarsteller. In welche Schwierigkeiten Sam durch die Intrigen von Flex gerät und wie brandgefährlich der leichtsinnige Umgang mit Feuer sein kann, das kannst du ab Samstag im Kino in dem actionreichen Animationsfilm „Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld!“ erleben. Solltest du die TV-Serie des zuverlässigen Feuerwehrmanns kennen, dann wundere dich nicht über die Titelmelodie: die ist vollkommen anders. Ansonsten triffst du in dem Film für Sicherheit und Fairness auf viele bekannte Figuren und neue Akteure.