Basteln : Dein eigenes Ferienbuch

Fotos sind tolle Erinnerungen etwa an den Urlaub. Besonders, wenn sie in ein schönes Buch geklebt werden.

von dpa

08. Juli 2019, 18:35 Uhr

Schöne Fotos gucken sich viele Leute gern in einem Buch an. So ein Fotobuch kann man in manchen Geschäften oder auf Internetseiten bestellen. Oder man bastelt sich einfach selbst eines. Das ist nicht schwer.

Du brauchst:

Mehrere Seiten dickes Papier (etwa Fotokarton), starkes Garn, eine große Nadel, einen Briefklemmer und einen Handbohrer.

So geht’s:

Loche alle Buchseiten. Damit die Löcher überall an der gleichen Stelle sind, bastelst du dir zunächst eine Vorlage. Nimm hierzu ein Blatt hochkant. Falte es dreimal längs in der Mitte. So erhältst du auf dem Papier sieben Linien. Zeichne nun mit Lineal und Bleistift eine gerade Linie, die die anderen Linien durchquert. Die gezeichnete Linie sollte einen Abstand von 1,5 Zentimetern zum Rand des Blattes haben. Dort, wo die gemalte Linie die erste, dritte, fünfte und siebte Faltung kreuzt, werden später alle Seiten gelocht. Markiere diese vier Stellen mit einem Kreuz.

Nun legst du deine Vorlage auf deinen Stapel mit Buchseiten. Die Seiten sollten so genau wie möglich aufeinander liegen. Den Stapel klammerst du dann zusammen, mit einer Briefklemme etwa.

Jetzt kommen die Löcher dran. Dazu bohrt man mit einem dünnen Bohrer an den vier markierten Stellen durch den Papierstapel. Am besten lässt du dir dabei von einem Erwachsenen helfen.

Schneide dir jetzt ein langes Stück Garn ab. Das darf ruhig einen guten Meter lang sein. Stich mit einer Nadel durch den dicken Faden. Dann sitzt er fest an der Nadel.

Nun werden die Seiten festgebunden. Halte dabei die Nadel immer gut fest. Fädle das Garn zuerst zweimal von unten durch das dritte Loch. Führe ihn danach zweimal von oben durch das zweite. Nun fädelst du das Garn durch das erste Loch – und zwar wieder von oben.

Dann müssen die Seiten nur noch an der anderen Seite verbunden werden. Hierzu wandert das Garn durch die anderen Löcher, bis es am vierten Loch angekommen ist. Dort zurrst du das Garn noch einmal fest und verknotest die Enden miteinander.

Ginette Haußmann/dpa

Reste vom Garn kannst du abschneiden. Jetzt ist dein Fotobuch fertig. Du kannst nun deine Lieblingsfotos hineinkleben und es so gestalten, wie es dir am besten gefällt.