Buchtipp : Das Spiel für kleine Hexen

von Ina Reinhart

05. Oktober 2018, 11:49 Uhr

Magst du gerne lustige und spannende Spiele? Dann solltest du das Spiel „Die kleine Hexe: Das verdrehte Memospiel“ unbedingt ausprobieren. Die Anleitung ist sehr ausführlich und gut zu verstehen. Die Spielidee ist auch sehr gut. Am Anfang wird ein Drehrad aufgebaut. Auf dieses Drehrad werden verschiedene „Gute-Taten-Karten“ verdeckt gelegt. Jeder hat einen kleinen eigenen Spielplan, auf dem die guten Taten in unterschiedlichen Reihenfolgen aufgelistet sind. Nun wird gedreht. Du musst deine guten Taten der Reihe nach abarbeiten. Wenn du das geschafft hast, steht die Hexenprüfung an. Deine Mitspieler fragen dich nach einer guten Tat und du musst diese Tat auf dem Glücksrad aufdecken. Schaffst du das, hast du gewonnen. Wir haben das Spiel öfters gespielt, weil es so spannend ist.

Kai Haferkamp, „Die kleine Hexe: Das verdrehte Memospiel“. Für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren. 26,95 Euro. Verlag: Huch.