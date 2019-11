Kinderrechte : Das sind unsere Rechte

Spiel, Freizeit, Bildung, Sicherheit, Meinungsfreiheit und Gesundheit – das alles steht Kindern zu.

19. November 2019, 18:57 Uhr

Eckernförde | Kinder haben Rechte. Doch Kinder wissen oft gar nicht, was für Rechte das sind. Seit 30 Jahren sind sie in der Kinderrechte-Konvention der Vereinten Nationen (UN) festgeschrieben. Und es gibt so viele davon, dass für jeden etwas Interessantes dabei ist. Dazu gehört sogar ein Recht auf Freizeit und Spielen. Das findet Leonie toll. „Es ist doch wichtig, dass man auch mal zu sich kommen kann, Freunde trifft und seinen Hobbys nachgeht“, sagt die Sechstklässlerin der Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde. Einen Schultag lang hat sie sich gestern mit ihren Mitschülern und dem Unicef-Team Eckernförde mit dem Thema beschäftigt.

Kinder haben ein Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 31

Sie haben darüber geredet, wie das Hilfswerk Unicef Kinder in aller Welt unterstützt und für Kinderrechte kämpft, aber auch darüber, welche Rechte sie haben und wie sie sich selbst für ihre Rechte und für andere Kinder einsetzen können. Dazu gehört zum Beispiel das Gestalten von Kinderrechte-Karten, die sie in der Weihnachtszeit für Unicef verkaufen werden.

Miká und Jordan malen ebenso wie Leonie auf ihre Karte das Recht auf Freizeit, weil sie es besonders wichtig finden. Ihre Karten zeigen Fußballspieler. Warum ist ihnen das wichtig? „Beim Spielen vergisst man seine Sorgen und fühlt sich gut“, sagt Miká.

Kinder haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 13

Eileen schreibt das Recht auf freie Meinungsäußerung auf ihre Karte. „Kinder haben oft eine andere Meinung als Erwachsene – und sie haben wichtige Dinge zu sagen“, erklärt Eileen ihre Wahl. Denn Kinder können etwas bewirken, wenn sie ihre Meinung sagen.

Am Kinderrechtetag sehen die Schüler auch einen Film über solche Kinder. Da ist zum Beispiel Malala, die sich für Bildung für alle Kinder einsetzt, oder Greta Thunberg, die für eine saubere Umwelt kämpft, oder auch ein ehemaliger Kindersoldat, der sich für den Frieden einsetzt. Auch Lisa findet, Kinder sollten keine Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Sie malt Gesichter auf ihre Karte, die laut „Ja“ oder „Nein“ sagen.

Simon malt Menschen, die sich prügeln auf seine Karte. Einer sagt „Stop!“. Denn Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt. Finja und Finn finden das Recht auf Gesundheit besonders wichtig, Chanel das Recht auf Bildung und Rieke das Recht auf elterliche Fürsorge.

Jedes Kind hat ein angeborenes Recht auf Leben. UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 6

Aber was ist eigentlich das wichtigste Kinderrecht? Die Klasse 6a überlegt. „Eigentlich sind alle Kinderrechte wichtig“, sagt Lisa. Das unterstützt Kerstin Seemann vom Unicef-Team. Denn natürlich brauchen Kinder sowohl Bildung als auch Gesundheit, Gleichbehandlung, Sicherheit, ihre Familien und viele weitere Punkte von der Kinderrechtskonvention. Und doch gibt es ein Recht, das über allen steht: Jedes Kind, egal woher es kommt, wie es aussieht oder was es glaubt, hat ein Recht auf Leben.