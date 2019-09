Auslandsjahr in Neuseeland : Das schönste Land der Welt

Luzies Familie ist für ein Jahr zum Arbeiten von Hamburg nach Neuseeland gegangen. Wie Luzie (14) das Land erlebt, erzählt sie hier.

Luzie Prettin

17. September 2019, 17:34 Uhr

Napier | Mein erster Eindruck von Neuseeland war: Boah, sind das extreme Farben! Das Wasser blau-türkis, überall kleine Inseln und die vielen Berge und Hügel dunkelgrün. Das war noch aus dem Flugzeug, knapp über Auckland. Als ich dann ausgestiegen bin, hat mich die warme Luft halb umgehauen. Gerade noch bei minus drei Grad in Hamburg und nun stieg ich bei 25 Grad aus dem Flieger. Ein kleiner Unterschied. Kein Wunder, auf der Südhalbkugel war gerade Sommer. Aber genau so hatte ich mir das auch vorgestellt.

Luzie Prettin

Tja, wie ich mir das vorgestellt habe, ist auch eine ganz eigene Sache. In der Zeit, bevor meine Mutter, mein Stiefvater, meine kleine Schwester und ich aufgebrochen sind, habe ich immer gedacht: Ich werde in kurzer Zeit perfekt Englisch sprechen, das Jahr wird im Schneckentempo vergehen und ich werde jeden Tag mit meinen Freunden zum Mexikaner in die Innenstadt radeln. Auch letzterer Traum ist schnell geplatzt, als ich gemerkt habe, dass wir so ungefähr auf dem höchsten Berg von Napier wohnen. So viel dazu.

Auf diesem Hügel liegt übrigens auch meine Schule, die Napier Girls High School. Eine reine Mädchenschule, in der alle super freundlich mit den „Internationals” sind. Wir haben jeden Montagmorgen eine so genannte „formal assembly”, eine Versammlung, in der alle Mädchen ihren Schlips zur sowieso schon strengen Schuluniform tragen. Sie besteht aus einem blau-weiß-schwarz kariertem Rock und einer weißen Bluse mit unserem Schulwappen drauf.

Luzie Prettin

An diesen Assemblies singen wir meistens den School Song, tanzen den Schul-Haka und die Direktorin würdigt die Sporterfolge der vergangenen Woche. Der Haka ist ein traditioneller Kriegstanz der Maori, der Ureinwohner Neuseelands. Das ist auch der Tanz, den die Rugby Nationalmannschaft, die All Blacks, vor ihren Spielen aufführt, um die gegnerische Mannschaft einzuschüchtern. Sie schreien, trampeln und ziehen fürchterliche Grimassen. An unserer Schule spielt die Kultur der Maori eine große Rolle.

Napier ist eine Art-Deco-Metropole. Alle Gebäude der Innenstadt wurden im Stil der Epoche von 1920 bis 1940 gebaut, nachdem ein Erdbeben 1931 Napier dem Erdboden gleichgemacht hat. Einmal im Jahr im Februar findet ein großes Festival im Art-Deco-Stil statt. Dort verkleiden sich die Leute entsprechend, aus der ganzen Welt kommen die Fans. Eine echte Touristenattraktion.

Luzie Prettin

Meine persönliche Attraktion aber wird der Besuch meiner Familie aus Flensburg sein. Dann, wenn ich meiner Oma, meinem Papa, meiner Stiefmama und meinen beiden kleinen Schwestern endlich zeigen kann, warum dieses Auslandsjahr für mich unvergesslich bleibt: Weil Neuseeland einfach das schönste Land der Welt ist.