Katzenkind : Das neue Zuhause

Neue Serie: Der junge Kater Schmitty kommt in ein neues Zuhause. Das ist echt aufregend! So viel zu entdecken und zu erleben. Jede Woche erzählen wir, wie er groß wird.

Avatar_shz von dpa

22. Januar 2021, 17:30 Uhr

Berlin | Puh, diese Autofahrt hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht! Aber jetzt bin ich in meinem neuen Zuhause angekommen. Zwei Menschen haben mich abgeholt, ich lebe jetzt mit ihnen zusammen.

Die Transport-Box, in der sie mich hergebracht haben, ist jetzt offen. Ich kann endlich raus und mir alles anschauen. Ein paar meiner liebsten Leckerlis liegen auch schon herum. Die lasse ich mir nicht entgehen.

Margit Langenbein/dpa

Überhaupt stand schon einiges für mich bereit. Von meinem kuscheligen Bett haben ich einen super Ausblick über das Wohnzimmer. Dann gibt es noch einen Kratzbaum, Spielzeug und ein Katzenklo. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Gar nicht so übel hier! Die Menschen sind fast den ganzen Tag zu Hause. Das freut mich, so habe ich immer jemande zum Spielen. Ansonsten wäre mir bestimmt langweilig. Aber jetzt schaue ich mir dieses Zimmer erst mal ganz genau an. In ein paar Wochen will ich die ganze Wohnung erobern. Und wenn ich etwas kuscheln will, klettere ich einfach auf die Menschen.