Weltall : Das Ende eines Sterns

Faszinierende Aufnahmen des Weltraum-Teleskops „Hubble“.

Avatar_shz von dpa

14. April 2020, 12:46 Uhr

Cambridge/London | Das Weltall verändert sich ständig. Neue Sterne entstehen, andere Sterne vergehen. Einige Sterne explodieren am Ende ihres langen Lebens – dann entsteht ein extrem heller Schein. So eine Explosion nennt man Supernova.

Forscherinnen und Forscher haben nun eine besonders gewaltige Supernova gemessen. Sie strahlte rund 500 Mal heller als andere Sternenexplosionen. Das ist ein Mess-Rekord.

imago images/United Archives International

Für ihre Beobachtungen nutzten die Experten ein spezielles Teleskop. Mit dem bloßen Auge nämlich konnte man die Supernova am Himmel nicht sehen. Dafür war die Sternenexplosion einfach zu weit von unserer Erde weg. In Zukunft würden die Forscherinnen und Forscher gerne noch häufiger solche Sternenexplosionen aufspüren. Sie hoffen, dass ihnen dabei bald ein neues Observatorium in Südamerika hilft.