Kommentar : Dänemark macht die Grenzen dicht – schon wieder

Neue Regeln wegen der Corona-Krise: Ein Kommentar von Grenzpendlerin Stine (16)

von Ina Reinhart

26. Oktober 2020, 09:22 Uhr

Flensburg | Seit dem 24. Oktober gelten für die deutsch-dänische Grenze wieder besondere Regeln. Außer den Schleswig-Holsteinern dürfen die Deutschen nicht mehr einreisen. „Trifft uns ja nicht, denn wir leben in Schleswig-Holstein und können demnach noch einreisen“, oder?

Einreisen können wir, und trotzdem nervt mich das neue Verbot. Da ich in Dänemark zur Schule gehe, und somit gemeinsam mit meinem Bruder jeden Tag über die Grenze pendle, trifft mich das Ganze leider schon. Denn auch wenn ich noch einreisen darf, kann ich damit rechnen, mehr Zeit einplanen zu müssen, die ich höchstwahrscheinlich vor der Grenze im Stau verbringen darf.

Natürlich steigen auch in Dänemark die Corona-Zahlen weiter an und die Regierung ist gezwungen zu reagieren. Da Dänemark nur eine einzige Landesgrenze, nämlich die zu Deutschland, hat, ist es für Dänemark eine einfache und wohl auch funktionierende Lösung. Trotzdem finde ich, dass an einer anderen Lösung für die Grenzpendler gearbeitet werden muss. Menschen, die in Dänemark arbeiten und zur Schule gehen, sollten nicht an der Grenzschließung leiden, denn die unvorhersehbaren Staus an den Grenzen nerven.

Auf beiden Seiten

der Grenze zu Hause

Auch symbolisch finde ich die Grenzschließungen schwierig. Ich, und auch viele meiner Freunde, sind nämlich auf beiden Seiten der Grenze zu Hause. Ich wohne in Deutschland, gehe in Dänemark zur Schule und habe sowohl Freunde in Dänemark als auch in Deutschland. Die Grenzschließungen geben mir das Gefühl von klarer Trennung der beiden Länder, die es für mich eben nicht gibt.

Vielmehr gehört die Region zusammen und ist ein Mix aus deutscher und dänischer Kultur. Dass die Grenze für Urlauber geschlossen wird, um die Infektionszahlen zu senken ist für mich verständlich. Schließlich kann man auch im eigenen Land Urlaub machen.

Was anderes gilt für mich aber bei Grenzpendlern, und da reicht es meiner Meinung nach nicht, die in Schleswig-Holstein lebenden Menschen einreisen zu lassen. Mehr Kontrollen und Staus gibt es für uns nämlich trotzdem.