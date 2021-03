Kinder-Küche : Da haben wir den Salat

Heute hat Paula ein Rezept für euch, das jeder so gestalten kann, wie er oder sie es mag.

Avatar_shz von Ina Reinhart

02. März 2021, 17:56 Uhr

Flensburg | Wenn die Sonne scheint, hat Paula immer riesige Lust auf Salat. „Ach nee, das ist doch kein richtiges Essen. Da wird man doch gar nicht satt von so ein paar Blättern“, sagte Piet gestern, als seine Freundin ihm das Mittagessen vorschlug. „Salat ist doch mehr als ein paar Blätter“, erklärte Paula – und fing an, zu kochen.

Du hast die Wahl:

1 Handvoll Salat, den du magst (Kopfsalat, Romana, Feldsalat, Eisberg, Ruccola...)

30 g Nüsse und Samen (Mandeln, Walnüsse, Pinienkerne, Haselnüsse, Cashewkerne, Sonnenblumenkerne...)

Etwas Butter oder Margarine

150 g Gemüse (Möhren, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Fenchel...)

60 g Mozzarella oder Fetakäse

Essig, Öl, Honig, Gewürze

So geht’s:

1. Paula wäscht den Salat gründlich und schleudert ihn trocken. Du kannst ihn auch mit einem Geschirrtuch trocknen.

2. Große Nüsse oder Mandeln werden grob gehackt, Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne bleiben ganz. Lass die Butter bei mittlerer Temperatur in einer Pfanne zergehen. Füge die Nüsse hinzu und röste sie goldbraun.

3. Das Gemüse wird geschält, geputzt und in Scheiben geschnitten. Das schmorst du in Öl an. Paula nimmt dafür Olivenöl. Dann fügst du Salz und Gewürze hinzu, Rosmarin oder Ingwer oder Ras el Hanout zum Beispiel. Gib ein bisschen Honig und Essig dazu.

4. Schneide Mozzarella oder Feta in Würfel.

5. Richte die Nüsse, das Gemüse und den Käse auf dem Salat an. Gib noch etwas Pfeffer, Essig und Öl drüber – oder ein Joghurtdressing mit Kräutern.

Piet tauscht für seine Portion den Käse noch mit Tintenfisch aus und findet’s total lecker!