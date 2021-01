Kina-Kochschule : Constantins „Dutch Baby“

Ein zehnjähriger Kina-Leser aus Itzehoe übernimmt heute die Kochschule mit einem besonderen Frühstücks-Rezept.

von Constantin König

26. Januar 2021, 18:46 Uhr

Itzehoe | Also, eigentlich sind es Pfannkuchen. Aber ein „Dutch Baby“ ist ein ganz besonderer Pfannkuchen. Denn, er wird nicht in der Pfanne, sondern in einer ofenfesten Form im Backofen gebacken.

Übrigens ist das „Dutch Baby" ein US-Frühstücksklassiker. Ursprünglich ist dieser luftige Ofenpfannkuchen aus Deutschland in die USA gekommen.

Aus „Deutsch“ wurde irgendwann irrtümlich ein „Dutch“, wenn man den Gerüchten nachgeht.





Ina Reinhart

Folgende Zutaten brauchst du für eine Person:

1 Ei

etwa 80 ml Milch

etwas Salz

35 g Mehl (am besten Typ 630)

etwas Butter

Paula fügt noch ein paar gefrorene Himbeeren und Blaubeeren hinzu

So geht’s:

1. Zuerst machst du den Backofen an und stellst ihn auf 220 Grad (Ober-/Unterhitze) zum Vorheizen.

2. Du stellst auf den Gitterrost eine feuerfeste Form (z.B. Brownie-Form).

3. Jetzt mischt du die Eier, etwas Salz und die Milch mit einem kleinen Schneebesen in einer Rührschüssel für ca. 1 Minute.

4. Danach gibst du langsam das Mehl hinzu und verrührst alles solange, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind.

5. Jetzt holst du die feuerfeste Form aus dem Backofen (Achtung, mit einem Backhandschuh, da sie ja heiß ist!). Du gibst eine Messerspitze Butter hinein und verteilst sie. Am besten nimmst du dafür einen Backpinsel aus Silikon, bis die ganze Form schön eingeölt ist.

6. Gieße den flüssigen Teig in die Backform. Wenn du Heidelbeeren und Himbeeren hineingeben magst, kommen sie jetzt in den Teig. Back das „Dutch Baby“ für 15 bis 20 Minuten im Backofen

Ina Reinhart

7. Dafür lohnt es sich, mal ab und an in den Backofen zu schauen, denn der Teig geht enorm hoch und er schlägt sogar auch Blasen in der Mitte des Teiges. Du wirst überrascht sein, wie lustig das aussieht.

8. Wenn die Oberfläche schön gebräunt ist, holst Du die Form aus dem Ofen und stellst sie auf ein großes Holzbrett.

9. Jetzt kannst Du direkt das „Dutch Baby“ in große Stücke schneiden und es mit leckerem Belag bestreichen, zum Beispiel Erdbeermarmelade oder Nutella.

10. Guten Appetit !