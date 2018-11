Hörbuch : Collin wird YouTube-Star

von dpa

08. November 2018, 18:40 Uhr

Ein Video ist heutzutage schnell aufgenommen. Für einen eigenen Kanal bei YouTube muss man sich schon mehr Gedanken machen. Vor allem, wenn es eigentlich darum geht, Mädchen zu beeindrucken. Um all das geht es in dem Hörbuch „Collins geheimer Channel – Wie ich endlich cool wurde“.

Der zwölfjährige Collin findet seine Klassenkameradin Kim toll. Leider himmelt sie aber nicht ihn, sondern Wilhelm von Rosenberg an. Ist das zu fassen? Wie kann Kim nur auf so einen Angeber und Schönling reinfallen? Collin wird ganz schlecht vor Eifersucht.

Irgendwie muss er es schaffen, mehr Worte mit Kim zu wechseln als „Hallo“ und „Tschüs“. Ein eigener YouTube-Kanal, das wär's! Collins bester Freund Jo-Jo hilft ihm bei diesem Plan, ebenso Oma Irmgard.

Die will zwar modern sein, hat aber überhaupt keine Ahnung. Bei dem Wort Influencer denkt sie erst mal an Influenza. Also an die Grippe und nicht an die Stars in den sozialen Netzwerken.

Schnell sind die ersten zwei Videos hochgeladen. Sie sind richtig witzig geworden, wie die beiden Jungs finden. Leider gibt es kaum Klicks. Und selbst nach drei Tagen: null Follower. Wie soll man da ein Star werden? Als wäre das nicht schon genug, fängt sich Collin einen Sonnenbrand ein. Mit tomatenrotem Gesicht kommt er zu Wilhelms Party. Kim ist zwar ebenfalls da. Aber der Möchtegern-King lauert nur darauf, Collin lächerlich zu machen.

Sabine Zett, „Collins geheimer Channel – Wie ich endlich cool wurde“. Ab 10 Jahren. 2 CDs mit 2.39 Stunden Laufzeit. 9,99 Euro. Verlag: Cbj Audio.