Spieltipp : Code Breaker – das Spiel für Detektive

von Christina Schäfer

27. Oktober 2018, 01:20 Uhr

In dem Spiel Code Breaker schlüpfst du in die Rolle eines jungen Detektivs. Es geht es darum, so schnell wie möglich eine Rätselkarte, die es in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen gibt zu lösen.

Auf jeder Rätselkarte sind drei Rätsel. Sie sind zu lösen, damit man die Hinweise auf den farbig markierten Schablonen finden kann. Wenn man die richtige Schablone gefunden hat, gibt man die Zahl, die ebenfalls auf der Schablone steht, in das elektronische Zahlenschloss ein. Wenn man den richtigen dreistelligen Zahlencode gefunden hat, öffnet sich das Zahlenschloss, und ihr habt das Spiel gewonnen.

Das Spiel gibt es in zwei verschiedenen Spielmöglichkeiten, in Timer und Chrono. Bei Timer spielt man gegen die Zeit, denn man hat nur fünf Minuten um das Rätsel zu lösen, und bei Chrono darf man sich so viel Zeit lassen, wie man braucht.

Ich finde, dass das Spiel Spaß macht, es ist leicht zu verstehen, und die verschiedenen Rätselkarten mit den unterschiedlichen Rätseln machen jede Runde des Spiels anders, das gefällt mir sehr gut.

„Exit Kids: Code Breaker“. Ab sieben Jahren. Für ein bis vier Spieler. 34,99 Euro Verlag: Kosmos.