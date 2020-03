Spieltipp : Chilischarfes Würfelspiel

Avatar_shz von Barbara Leuschner

20. März 2020, 19:49 Uhr

In dem verschärften Würfelspiel „Chili Dice“ ist das Ziel, mit maximal 30 Würfen die höchsten Punktzahlen in zehn Feldern zu erlangen. In die Felder trägst du deine Würfelergebnisse ein und du musst einen Pasch und eine Straße erwürfeln. Dabei darfst du so oft würfeln, wie du möchtest, um eine Aufgabe zu erfüllen. Aber Achtung: Hier kommt die Strategie ins Spiel! Denn du musst entscheiden, ob sparsames Würfeln nicht vielleicht besser ist. Denn jeder ungenutzte Wurf wird am Ende mit fünf Extrapunkten belohnt.

Außerdem haben bei „Chili Dice“ die sechs Würfel eine verschärfte rote Chili-Seite, die deinem Würfelergebnis noch mal einen Punkte-Kick verleihen können. Diese „scharfen Augen" darfst du nämlich auf eine beliebige Zahl drehen und kannst so dein Ergebnis optimieren. Mit etwas Glück kannst du dir in unterschiedlichen Schärfegraden sogar bis zu 100 Punkte erwürfeln.

Gewinner der Runde ist, wer die meisten P unkte eingesammelt hat. Das kann durchaus auch jemand sein, der nur wenige Würfe gebraucht hat! „Chili Dice" macht Würfeln zu einer scharfen Sache, bei der es heiß hergeht und du einen kühlen Kopf bewahren solltest.

Großes Plus: Der gut gemachten Spielanleitung liegt eine Kopiervorlage des Wertungsblocks für endlose Spielschärfe bei.

„Chili Dice“. Für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Etwa 10 Euro. Verlag: Amigo.