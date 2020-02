Buchtipp : Charlie weiß, was Tiere fühlen

von Leon Florescu

Das Buch „Charlie kriegt die Flatter“ von Sam Copeland handelt vom neunjährigen Charlie, der sich in Tiere verwandelt kann. Er verwandelt sich in eine Taube, eine Schlange, eine Spinne, ein Nilpferd und einen Affen. Es passiert immer dann, wenn er gestresst oder in Gefahr ist.

Der Leser bekommt einen Eindruck, wie man sich als das jeweilige Tier fühlt. Der Autor erzählt viel über die Eigenschaften der Tiere, so lernt man auch viel über die Tierwelt. Das Buch ist lustig geschrieben. Zum Beispiel schwimmt die Schlange in der Toilette neben einer Kackwurst. Charlies Freunde helfen ihm, daher ist es auch ein Buch der Freundschaft. Zusammen kann man viel schaffen. Im Buch sind auch viele spannende Stellen, so dass man unbedingt weiterlesen muss.

Das Buch ist für Kinder, die gerne über Tiere und Schulgeschichten lesen mögen. Bald gibt es auch einen zweiten Band.

Sam Copeland, „Charlie kriegt die Flatter“. Ab 9 Jahren. 240 Seiten. 13 Uhr. Verlag: cbj.