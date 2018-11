Kinotipp : Charles Dickens und seine Geister

Wie entsteht eine berühmte Weihnachtsgeschichte? Das ist ab nächste Woche im Kino zu sehen.

von Ina Reinhart

17. November 2018, 01:38 Uhr

Im Jahr 1842 war Charles Dickens der berühmteste Schriftsteller der Welt. Sechzehn Monate später sitzt er vor einem leeren Blatt Papier und hat eine Schreibblockade – ihm will einfach nichts einfallen! Dabei benötigt er dringend das Geld, das er mit einem neuen Roman verdienen würde. Denn seine Frau ist mit dem fünften Kind schwanger, und die Familie ist gerade in ein neues Haus gezogen.

BAH HUMBUG FILMS INC & PARALLEL FILMS

Als Dickens dem neuen Hausmädchen beim Erzählen einer ebenso spannenden wie lustigen Gruselgeschichte zuhört und gleich darauf von einem alten Geschäftsmann hört, dass es doch Humbug wäre, sein Geld für arme Menschen zu spenden, hat er die zündende Idee!

Und wie das bei Charles Dickens so ist, erwachen in seiner Fantasie die Hauptdarsteller seiner Geschichten zum Leben. Der alte Scrooge, den sein schlechtes Gewissen mit drei Weihnachtsgeistern plagt, diktiert dem Schriftsteller doch glatt die Geschichte – und er ist ganz schön fies! Der Autor ist verzweifelt. Wie soll sein Buch ein gutes Ende nehmen und in ein paar Tagen fertig sein? Denn es ist eine Weihnachtsgeschichte und das Fest steht vor der Tür!

Wenn du auch gern Geschichten schreibst, dann weißt du sicherlich, dass es helfen kann, wenn man sein eigenes Verhalten ganz kritisch betrachtet. Ob Charles Dickens dadurch sein Buch rechtzeitig zuende schreiben kann, erfährst du ab kommenden Donnerstag im Kino in dem tollen Film „Charles Dickens: Der Mann, der Weihnachten erfand“.

Übrigens: Charles Dickens hat natürlich Weihnachten nicht erfunden, den Menschen aber die Nächstenliebe in dieser Zeit nahe gebracht.