Schülerinnen@homeart : Cathrine (12) dreht einen Film

„Als Corona uns die Schule wegnahm. Ein Film über Hoffnung, Abschied und Rückkehr“ heißt das Projekt der Schülerin.

Avatar_shz von Ina Reinhart

12. Juni 2020, 20:26 Uhr

Kiel | Die Idee, sich in der Coronazeit mit einem Kunstprojekt abzulenken, fand Cathrine gut. Ihre Schulleiterin von der Kieler Gelehrtenschule stellte in einer E-Mail all ihren Schülern das Projekt SchülerInnen@homeart vor. Alle künstlerischen Formen sind dort willkommen – gestaltende Kunst, also Bilder oder Skulpturen, Musik, Texte oder Filme.

Für Cathrine war schnell klar: „Ich will einen Film machen!“ Gemeinsam mit ihrer Mutter Dörte überlegte sie, wie sie das umsetzen konnte. Ein Stop-Motion-Film sollte es sein. Dabei stellt man Szene für Szene, fotografiert sie und schneidet sie am Ende zu einem Film. Im Projekt gibt es einen weiteren solchen Film mit Lego-Figuren. Cathrine entschied sich jedoch für Playmobil, weil sie da sehr viele Figuren hat.

Dann ging es an die Planung. „Ich habe mir überlegt, welche Szenen ich zeigen will“, erzählt die Zwölfjährige. Die Geschichte beginnt in der Schule, als alle Kinder wegen Corona nach Hause geschickt werden. Cathrine wollte aber auch zeigen, was Kinder im Lockdown zu Hause machen. Schulaufgaben natürlich, am Schreibtisch und am Computer. Sport – da spielen die Playmobilfiguren im Film Ball mit dem Hund, klettern an einer Kletterwand hinauf, spielen Tennis und fahren Skateboard. Sie füttern die Hühner im Hof und streicheln die Katze oder kümmern sich um Geschwister.

Die Figuren in Cathrines Film werden so lebendig, weil sie jede Szene Einstellung um Einstellung fotografierte und die Darsteller aus Plastik immer wieder ein Stück verschob. Die Filmsets sind reich an Details, so gibt es viel zu entdecken: Ein Skelett im Klassenzimmer, das dem Kind in der Wohnung nachts durchs Fenster zuwinkt.

Die Sehnsucht nach ihren Mitschülern und Lehrern bringt Cathrine aber auch zum Ausdruck, indem sie am Ende eine Widmung in den Abspann schreibt „Für meine Kieler Gelehrtenschule, die so ein wichtiger Teil meines Lebens ist“ – und für ihre Klasse 6b und alle Lehrer.

Jetzt kann Cathrine Mitschüler und Lehrer ab und zu wieder persönlich sehen. Doch in der Zeit, als alles anders war, hat ihr das Filmprojekt sehr geholfen. „Ich konnte dadurch klarer sehen und zum Ausdruck bringen, was ich fühle“, sagt die Schülerin aus Kiel. Und auch der Austausch mit anderen durch die Website www.schuelerinnenathomeart.kulturvermittler-sh.de hat ihr gezeigt, dass sie nicht allein ist mit ihren Gefühlen in dieser Zeit.