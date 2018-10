Buchtipp : Casting Queen – Klappe die Zweite

von Ina Reinhart

08. Oktober 2018, 18:44 Uhr

In dem Buch „Casting Queen: Klappe die Zweite“ geht es um die 15-jährige Elektra James, welche gerade eine der größten Filmrollen ergattert hat. Es ist ein wunderschön geschriebenes Buch mit Höhen und Tiefen.

Elektra ist im zweiten Teil der Casting Queen Trilogie sogar mit ihrem Schwarm Archie Mortimer zusammen, weswegen sie eigentlich komplett zufrieden sein müsste. Jetzt mal ernsthaft: Wer hat schon die Hauptrolle in einem Film und ist dann auch noch glücklich mit seinem größten Schwarm zusammen?

Das Problem ist: Er dreht in Transsilvanien zwischen vielen hübschen Mädchen einen Film über Vampirjäger. Eigentlich ist Elektra ein liebenswertes Mädchen, die Archie die Filmrolle gönnt, aber nicht, wenn der Film weit entfernt in Transsilvanien gedreht wird und die weibliche Hauptrolle mit dem (in Elektras Augen) schönsten Mädchen der Welt, Poppy Leadley , besetzt ist. Kann Archie den Vampirbissen von Poppy widerstehen?

Perdita und Honor Cargill, „Casting Queen: Klappe die Zweite“. Ab 11 Jahren. 368 Seiten. 15 Euro. Verlag: Schneiderbuch.