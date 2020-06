FerienLeseClub : Bücher gegen den Coronakoller

Ennas Tipp für die Sommerferien: Macht mit beim FerienLeseClub der Büchereien.

von Enna Kallweit

12. Juni 2020, 11:06 Uhr

Flensburg | Die Coronazeit ist langweilig, aber zum Glück gibt es noch die Bücherei. Und pünktlich mit den Ferien startet auch wieder der FerienLeseClub, dieses Jahr zum zehnten Mal in der Stadtbücherei Flensburg und in Büchereien in ganz Schleswig-Holstein.

So meldest du dich an

800 Bücher stehen in der Kinderbuchabteilung zur Auswahl. Du meldest dich ab jetzt einfach in der Bücherei oder online an und bekommst dann auch gleich dein Logbuch. Am 24. Juni geht es dann los. Du leihst dir das Buch deiner Wahl und liest es. Aber Achtung! Du musst aufmerksam lesen. Denn bei der Rückgabe des Buches werden dir kreative und genaue Fragen zum Inhalt gestellt. Wenn du es schaffst, diese zu beantworten, dann kommt ein Stempel in dein Logbuch. In diesem sammelst du deine gelesenen Bücher.

Alles Corona-sicher

Wer aber nicht persönlich die Fragen beantworten möchte, darf auch einen Text schreiben oder ein Bild zum Buch malen. Auch hier alles der Coronasituation angepasst.

Ich habe schön öfter am FerienLeseClub teilgenommen und hatte immer viel Spaß. Ob beim Lesen der Bücher oder bei der Unterhaltung über diese. Obwohl ich anfangs großen Respekt vor den Fragen hatte, hat es mir am Ende super viel Spaß gemacht mich mit den Mitarbeitern der Bücherei, auch über die Fragen hinaus, über die Bücher zu unterhalten.

Lieblingsbücher entdecken

Ich habe egal, wie alt ich war, immer Bücher gefunden, die mich interessiert haben und dabei auch neue Lieblingsbücher entdeckt.

Welches der Abzeichen Bronze, Silber oder Gold du erreichst, hängt davon ab, wie viele Bücher du am Ende der Ferien aufmerksam genug gelesen hast. Nach den Sommerferien bekommst du dann eine kleine Überraschung und ein Zertifikat, welches du in der Schule abgeben kannst. Eine erfolgreiche Teilnahme darf dir in dein nächstes Zeugnis eingetragen werden. Die Abschlussparty muss in diesem Jahr leider ausfallen, da schlägt Corona wieder zu.

Mit der ganzen Klasse lesen und gewinnen

Du kannst auch mit der ganzen Klasse teilnehmen. Die Klassen, die am meisten Bücher lesen, können Bücherpakete vom Arena-Verlag gewinnen.

Den FerienLeseClub gibt es in vielen Büchereien und Bücherbussen im Land, und er wird von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein unterstützt. Unter den teilnehmenden Büchereien wird ebenfalls eine Autorenlesung verlost.

Aber auch für Ältere gibt es in den Bibliotheken eine Menge Langeweilekiller. In der Jugendbuchabteilung gibt es Bücher, Hörbücher, Comics, aber auch Filme, Konsolenspiele und aktuelle Zeitschriften.

Schaut vorbei!

Infos: www.ferienleseclub.de