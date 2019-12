Spieltipp : Böse Überraschung in guter Stube

„Krasse Kacke“: Wer hat das Häufchen ins Wohnzimmer gemacht?

Avatar_shz von Udo Bartsch

18. Dezember 2019, 15:34 Uhr

Oh Schreck, ein Fleck! Mitten auf dem Wohnzimmerteppich. Hat die Katze dort hingemacht? Der Hamster? Der Hase? Sechs Tiere sind verdächtig. Von jedem habt ihr im Spiel „Krasse Kacke“ eine Karte auf der Hand und wollt sie loswerden, um eure Unschuld zu beweisen.

Ein Spieler klagt an: „Es war der Papagei!“ Alle anderen versuchen nun, so schnell wie möglich ihren Papagei zu spielen. Wer es zuerst schafft, darf seine Karte ablegen und das nächste Tier beschuldigen. Aber: Ruft ihr ein Tier aus, das niemand mehr besitzt, habt ihr die Runde verloren! Also geht es nicht nur um schnelle Reaktion. Gleichzeitig müsst ihr in all dem Chaos den Überblick bewahren, welche Tierart schon wie oft gefragt war. Das ist rasant und pfiffig zugleich und vor allem superspaßig.

Jonathan Favre-Godal, „Krasse Kacke“. Für drei bis sechs Spieler ab 6 Jahren. 9 Euro. Verlag: Pegasus Spiele.