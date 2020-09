Corona-Virus : Besser als Home Schooling

Serie: Wie ist Schule in Deutschland in Zeiten von Corona? Heute: Charlotte aus Groß-Gerau in Hessen.

20. September 2020, 18:34 Uhr

Groß-Gerau | Ich heiße Charlotte, bin elf Jahre alt und gehe in die sechste Klasse. An meiner Schule in Groß-Gerau im Bundesland Hessen muss ich gerade immer eine Maske tragen. Mittlerweile müssen wir sie auch im Unterricht tragen. Das ist besser, als wenn wir jetzt schon wieder Home Schooling machen müssten.

Wir haben keinen normalen Sport-Unterricht, dafür aber Sport-Theorie. Unsere Chorklassen dürfen hoffentlich bald rausgehen und mit Abstand von drei Metern auf unserem Bolzplatz singen. In den Pausen können wir schon spielen. Aber danach müssen wir uns die Hände waschen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht die ganze Zeit anfassen.

Ich bin froh, wieder in die Schule gehen zu können. Charlotte (11)

Von April bis Juli war ich zu Hause. Das hat aber dann nicht mehr funktioniert. Deshalb bin ich in die Notbetreuung unserer Schule gegangen. Mir hat eine Struktur gefehlt. Ich musste mal unter Menschen kommen.

Nach der Schule kann ich wieder zum Tanzen – mit Abstand und wenig Anfassen. Ich gehe zum Turnen und habe wieder Klavier-Unterricht. Das muss ich mit Maske machen. Außerdem ist eine Plexiglas-Scheibe zwischen mir und dem Lehrer. Ich freue mich schon darauf, wenn der Tag kommt, an dem wir überall unsere Masken ausziehen dürfen. Und darauf, wieder in unsere Schulbücherei gehen zu können.