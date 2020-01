Trend : Beliebte Videos ohne Handlung

Oddly satisfying nennt man diese Youtube-Filme, die viele Menschen beruhigend finden.

Avatar_shz von dpa

04. Januar 2020, 17:45 Uhr

Berlin | Richtig spannende Filme sind schon was Tolles. Doch manche Menschen schauen sich auch gerne Videos an, in denen nur wenig passiert. Solche Videos zeigen zum Beispiel, wie ein Schwall Wasser langsam eine Treppe herunterfließt. Oder es ist zu sehen, wie jemand Kugeln aus buntem Sand formt. Über 100 Millionen Mal wurden manche dieser Filmchen im Internet angeklickt.

Dieser Trend heißt „oddly satisfying“ (gesprochen: odli sätißfeiing).

Das ist Englisch und bedeutet, dass die Videos auf komische Weise gut tun und entspannen. Denn die Zuschauer müssen nur wenige Eindrücke verarbeiten. Die Szenen wiederholen sich immer wieder und es gibt kaum Geräusche. Daher sollen die Videos auch beim Einschlafen helfen können.