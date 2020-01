Heilige Drei Könige : Befana saust durch die Schornsteine

In Italien werden noch Geschenke verteilt.

Avatar_shz von ir/dpa

02. Januar 2020, 18:31 Uhr

Wenn der Weihnachtsmann längst Feierabend hat und die Beine hochlegt, hat sie ihre Geschenke-Tour erst noch vor sich: die Hexe Befana. In Italien gibt es zum Dreikönigstag, also zum 6. Januar, einen anderen Brauch als bei uns. Es gibt Geschenke, also ein verspätetes Weihnachten oder Nikolaus-Fest.

Die Hexe Befana reitet angeblich auf einem Besen durch die Luft und klettert durch Schornsteine in die Häuser. Sie füllt hingestellte Kinderschuhe: Die Braven bekommen Geschenke, die Unartigen ein Stück Kohle – so ist die Tradition. Es wird erzählt, Befana habe den Stall in Bethlehem mit Jesus drin nicht gefunden und sei noch immer auf der Suche nach dem göttlichen Kind. Deshalb saust sie herum.

Sie hat einen riesen Zinken im Gesicht, vielleicht auch noch mit dicker Warze obendrauf – Befana soll ziemlich hässlich sein, dafür aber sehr lieb. Im vergangenen Herbst gab es sogar einen Kinofilm rund um die Weihnachtshexe. Da verwandelte sich die alte Hexe aber in eine junge, hübsche Lehrerin und erlebte jede Menge Abenteuer.