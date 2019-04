Gartenkinder : Beeriger Tee

Für kalte Frühlingstage oder zum Muttertag: So machen die Villekula-Gartenkinder aus Blättern heiße Getränke.

von Tjorven Reisener

25. April 2019, 18:25 Uhr

Flensburg | April, April, der macht was er will. Fast schon T-Shirt-Wetter und dann doch wieder Hagel und Frost. Alles ist dabei an Wetter – auch auf dem Villekula-Land. Trotzdem haben viele junge Pflanzen begonnen zu wachsen, und überall sprießt und blüht es. Der Frühling ist da!

Auch die ersten Brombeeren zeigen ihre grünen Blätter, die Erdbeeren haben jetzt zwei Farben, hell- und dunkelgrün, und die ersten Brennnesseln schießen aus dem Boden.

imago images

Wenn es aber abends wieder kalt ist, ist trotz der Freude über den Frühling ein heißer Tee das Richtige, um sich wieder aufzuwärmen. Das finden auch die Garten-Kinder im Flensburger Villekula-Projekt. Deshalb legen sie sich gleich einen Vorrat an Tee an, denn den kann man nicht nur frisch trinken, sondern auch trocknen und dann das ganze Jahr über genießen – oder zum Muttertag verschenken.

Du brauchst: einen Korb zum Sammeln und einen Ofen.

Dann geht’s los. Sammle junge Brombeer- oder Himbeerblätter, die hellgrünen Blätter der Erdbeere oder Brennnesseln – sie sind besonders gesund, voller Magnesium, Kalium, Eisen und Silicium.

Wenn du eine gute Menge von diesen Teekräutern gesammelt hast, legst du sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und lässt sie bei niedriger Hitze, höchstens 40 Grad und mit offener Ofentür, so lange trocknen, bis sie knistern und rascheln beim Anfassen. Du kannst sie aber auch an einem trockenen, warmen Platz langsam trocknen. Füll sie in ein gut verschließbares Glas, und schon hast du Tee auf Vorrat.

Wer aber ganz schnell einen heißen Tee braucht, kann natürlich auch die frischen Pflanzen mit Wasser übergießen!

> Mehr über den Villekula-Garten erfährst du unter www.villekula.de.