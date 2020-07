Kinotipp : Ballett oder Breakdance?

Bei „Into the Beat – Dein Herz tanzt“ geht’s um junge Tänzer und Liebe.

15. Juli 2020, 18:01 Uhr

Katya ist eine erfolgreiche Ballett-Tänzerin. Sie hat große Chancen, auf eine berühmte Ballett-Schule in der Stadt New York in den USA zu kommen. Dafür gibt sie im Training alles.

Doch dann lernt Katya den Tänzer Marlon und seine Freunde kennen. Sie machen kein Ballett, sondern Breakdance. Sie tanzen also zum Beispiel zu Hip-Hop-Musik.

Katya ist sofort begeistert von dieser Art zu tanzen. Mit Marlon versteht sie sich auch super. Doch ihr Vater will auf keinen Fall, dass sie das Ballett aufgibt. Wie wird sich die Jugendliche entscheiden? Das kannst du ab Donnerstag in dem Film „Into the Beat – Dein Herz tanzt“ im Kino sehen.