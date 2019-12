Theater : Ausflug in die Märchenwelt

Beim Theaterstück „Hänsel und Gretel“ in Preetz stehen junge Schauspieler auf der Bühne.

Avatar_shz von Ina Reinhart

05. Dezember 2019, 16:12 Uhr

Preetz | Dort, wo sonst unter der Woche Grundschulkinder der Friedrich-Ebert-Schule in Preetz Sportunterricht haben, warten nun rund 240 Kinder und Erwachsene gespannt darauf, dass sich der Vorhang öffnet.

Zehn junge Nachwuchsschauspieler der Niederdeutschen Bühne Preetz entführen die Zuschauer in der nächsten Stunde in die Märchenwelt. Dieses Jahr wird Hänsel und Gretel aufgeführt.

Bis zu zwölf Vorstellungen geben die Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren jedes Jahr im Dezember. Eine Zweitbesetzung gibt es nicht, weshalb es auch wichtig ist, dass alle Schauspieler gesund bleiben.

„Mir gefällt an der Schauspielerei am besten, wenn ich auf der Bühne stehe, und Applaus bekomme“, erzählt Jonah, der am liebsten jetzt schon Schauspieler von Beruf sein würde. Er spielt in dem Stück Hänsel, der sich mit seiner Schwester Gretel im Wald verläuft, nachdem die zwei Raben die Brotkrumen gefressen haben, die den Kindern den Weg zurück zeigen sollten. Hänsel und Gretel kommen dann zu einem Knusperhäuschen, das ganz aus den leckersten Süßigkeiten gebaut ist. Das Knusperhäuschen gehört der Hexe, die Hänsel in einem Käfig einsperrt. Zum Glück ist Gretel schlau, und rettet sich, ihren Bruder und die anderen Kinder, die von der Hexe verflucht wurden. Die böse Hexe wird besiegt, und Hänsel und Gretel können wieder zurück zu ihren Eltern.

Katharina Glau und Henning Will leiten die Theatergruppe, die sich seit den Sommerferien jedes Wochenende für einige Stunden getroffen hat. „Mit Süßigkeiten und Spielen halten wir die Kinder bei Laune. Wenn so ein großes Knusperhäuschen auf der Bühne steht, bekommt man ja auch schnell mal Hunger!“, erzählt Katharina Glau lachend.

Natürlich wird nicht die ganze Zeit nur geprobt, sondern es gibt auch viele Spiele zwischendurch, und der Spaß steht bei den Proben im Vordergrund. Wer ebenfalls während der Vorstellung von dem Knusperhäuschen Hunger bekommt, kann in der kleinen Pause Süßigkeiten, Kuchen und Getränke bekommen.

Am Ende liegen sich nicht nur Hänsel, Gretel und ihre Eltern im Arm, sondern auch die Zuschauer sind begeistert. „Das Märchen wurde wunderbar umgesetzt ohne viele moderne Zusätze, und die Kinder haben gespielt wie Erwachsene“, findet Zuschauerin Jutta Richter. Alle Kinder verbeugen sich. Mal sehen, wen wir in den nächsten Jahren wieder auf der Bühne sehen dürfen!





> Bis zum 15. Dezember kann man samstags und sonntags auf der Niederdeutschen Bühne Preetz noch das hochdeutsche Theaterstück „Hänsel und Gretel“ anschauen. Informationen: www.nbpreetz.de.