Im Zoo : Aus dem Ei ins Terrarium

Die Zacken-Erdschildkröte im Kölner Zoo ist eine Freude für Tierschützer.

14. November 2019, 18:15 Uhr

Köln | Die kleine Schildkröte kämpft sich aus dem Ei. Vorne hat sie die Schale schon aufgebrochen. Der Kopf und die Vorderbeine schauen heraus.

Anna Rauhaus/Zoo Köln/dpa

Eine kleine Zacken-Erdschildkröte schlüpft! Passiert ist das bereits im Sommer im Kölner Zoo. Dort können Besucher am Wochenende nun zwei von vier Geschwistern das erste Mal im Terrarium sehen – die beiden sind schon groß und kräftig genug. Der Nachwuchs freut viele Tierfreunde. Denn Zacken-Erdschildkröten gelten als gefährdet. In der Natur leben sie in sumpfigen, feuchten Gebieten in Südostasien. Zwar mögen sie Wasser, doch schwimmen gehen die Tiere so gut wie nie. Diese Schildkrötenart hat einen flachen Panzer. Und sie ist sehr klein – ausgewachsen so etwa zwölf Zentimeter. Das ist etwa so lang wie eine Pokemonkarte.