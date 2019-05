Kinder in Europa : Auf Mauer und Bänken durch die Vorstadt

Unsere Nachbarn in Europa stellen wir in der Kina-Serie vor. Heute: Jibril aus Frankreich.

von dpa

22. Mai 2019, 19:33 Uhr

Fontenay-sous-Bois | Wenn Jibril unterwegs ist, benutzt er nicht immer die Gehwege oder Straßen. Der Elfjährige aus dem Land Frankreich ist Fan der Sportart Parkour. „Dabei bewegt man sich ohne Hilfsmittel möglichst schnell durch verschiedene Areale“, erklärt er. Man kann zum Beispiel auf Geländern entlang balancieren oder man hüpft über Mauern.

„Ich habe das bei Leuten beobachtet, die das bei mir im Ort gemacht haben, und sie gefragt, ob sie mir das beibringen können“, erzählt Jibril über seine Anfänge. „Jetzt klappt es.“ Am liebsten ist Jibril beim Parkour in der Stadt unterwegs. Der Elfjährige wohnt mit seinen Eltern und seinem sechsjährigen Bruder in einem Ort mit einem langen Namen: Fontenay-sous-Bois. Das ist ein Vorort von Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Die Schule findet Jibril nicht ganz so toll. „Aber ohne sie hätte ich nicht so viele Freunde“, sagt er. Außerdem freut er sich, dass man in der Schule verschiedene Sprachen lernt. Unter anderem lernt Jibril dort sogar Deutsch.

Wäre er Politiker im Europäischen Parlament, hätte Jibril auch schon eine Idee, was er dort tun würde: „Ich würde dafür sorgen, dass im Europäischen Parlament über ein Gesetz abgestimmt wird, damit alle Länder in Europa gegen die Klimaerwärmung kämpfen.“