Spieltipp : Au weia, die Eier!

Geh mit den Hasen auf Eierjagd.

Avatar_shz von Udo Bartsch

08. April 2020, 11:51 Uhr

Ostern ohne Eier? Geht nicht. Vor den Feiertagen begeben sich die Hasen deshalb auf Beutezug zum Hühnerkäfig. Auffällig unauffällig hoppeln sie um das Gelege, und wenn eine der Hennen mal nicht aufpasst, schnappen sie zu. Wer die meisten Eier sammelt, wird Oberosterhase des Jahres.

„Ei Noon“ ist ein schlitzohriges Spiel, bei dem ihr schnell reagieren müsst. Eure Hasenfigur kann in jeder Runde eine andere sein, mal die blaue, mal die gelbe, mal die rote. Ihr greift euch immer diejenige, die ihr für die beste haltet. Je länger ihr überlegt, desto geringer die Auswahl.

Doch ein bisschen überlegen solltet ihr schon. Sonst fallt ihr herein. Denn die Karten, die ihr in jeder Runde zieht, verändern immer wieder die Züge der Hennen und der Hasen. Die müsst ihr im Kopf überschlagen. Aber oft überschlagen sich einfach nur eure Gedanken. Gerade habt ihr ausgerechnet, dass der rote Hase ein Ei bekäme – da nimmt ihn euch jemand vor der Nase weg! Jetzt bleibt nur noch rosa Hase übrig. Doch wer weiß? Mit Glück landet auch der an einer unbewachten Nestseite.

Witzig und niedlich zeigt dieses Minispiel: Als Osterhase muss man ganz schön was auf dem Kasten haben.

Oliver Igelhaut, „Ei Noon“. Für drei bis fünf Spieler ab 7 Jahren. 8 Euro. Verlag: Igel Spiele.