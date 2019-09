Buchtipp : Anders als die anderen: 100 großartige Menschen

Avatar_shz von dpa

15. September 2019, 17:50 Uhr

Als Savanna Karmue sechs Jahre alt war, unterhielt sie sich mit einem Arzt. Sie war schockiert, als sie erfuhr, dass in ihrem Heimatland USA jeden Tag viele Menschen an einem Herzproblem sterben. Und sie überlegte, was man dagegen tun könnte. Savanna gründete einen Verein, um Schüler darüber zu informieren, wie man auf sein Herz achtet. Sie glaubt, Kinder hören eher jemandem im gleichen Alter zu.

Das inzwischen 13-jährige Mädchen ist eine von 100 Menschen, die in „Stories for Kids Who Dare to be Different“ vorgestellt werden. Der Titel ist Englisch und bedeutet in etwa: Geschichten für Kinder, die sich trauen, anders zu sein. Alle Geschichten handeln von Kindern, die sich nicht von ihrem Ziel abbringen lassen.

Du lernst Musiker kennen, Erfinderinnen, Wissenschaftler, Künstler oder Sportlerinnen, aber auch unbekannte Menschen und ihre tollen Ideen. Vielleicht findest du beim Lesen sogar das eine oder andere Vorbild.

Ben Brooks (Text)/ Quinton Winter (Illu.): Stories for Kids Who Dare to be Different – Vom Mut, anders zu sein. Ab 9 Jahren. 19,95 Euro. Loewe Verlag.