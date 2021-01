Lockdown wird verlängert : An die Regeln halten und hoffen

Ein Kommentar von Johanna Jahnke (11) aus Fahrdorf.

Avatar_shz von Johanna Jahnke

21. Januar 2021, 10:17 Uhr

Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, den Lockdown zu verlängern. Auch wenn es eine schwierige Situation für uns alle ist. Einige Menschen haben damit mehr zu kämpfen als andere, deshalb ist Zusammenhalt in dieser Zeit sehr wichtig! Ich denke viel darüber nach, wie es wohl den alten Menschen geht. Fühlen sie sich einsam? Haben sie Angst?

In manchen Situationen ist es sicher einfacher, in der Schule zu sein, so dass man bei Fragen die Lehrer direkt ansprechen kann. Das Homeschooling bereitet manchmal Schwierigkeiten, aber es ist auch eine neue Erfahrung für uns alle.

Mein normales Leben vermisse ich sehr, vor allem meine Freunde und die Freiheit, alles tun zu können. Die Verlängerung des Lockdowns bringt dies leider noch weiter in die Ferne, aber wir sollten hoffnungsvoll bleiben, denn wenn wir uns alle an die Regeln halten, dann können wir in naher Zukunft wieder zur Normalität zurückkehren.