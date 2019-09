Fridays for Future : Am Freitag geht’s überall ums Klima

Politiker, Demonstranten, Forscher – an diesem Freitag reden alle über ein Thema

Avatar_shz von dpa

18. September 2019, 06:43 Uhr

Berlin | Klima, Klima, Klima: Dieses Wort hört man im Moment ziemlich oft. Am Freitag gibt es sogar mehrere wichtige Termine, die sich rund um das Thema Klima drehen.

Politiker entscheiden: Politikerinnen und Politiker der Regierung verabschieden morgen einen Plan, wie Deutschland das Klima schützen soll. Über den Plan wurde lange gestritten. Die einen sagen, sie wollten die Menschen dazu bewegen, freiwillig mehr für das Klima zu tun. Andere sagen, es sei besser, wenn man feste Regeln festlegt.

Georg Wendt/dpa

Klima-Protest: Während die Regierung redet, streiken viele Menschen. Die Bewegung „Fridays for Future“ will erreichen, dass Politikerinnen und Politiker mehr gegen die Erderwärmung tun. Die Aktivisten erwarten, dass in fast 130 Ländern gestreikt wird. So einen großen Streik gab es schon öfters. Doch dieses Mal wollen auch viele Erwachsene mitmachen. Die Proteste sollen sich aber nicht auf einen Tag beschränken, sondern eine ganze Woche weitergehen.

Jacquelyn Martin/AP/dpa

Experten treffen sich: Forscherinnen und Forscher haben sich angeschaut, wie das klimaschädliche Gas CO2 unseren Planeten verändert. Da immer mehr von diesem Gas in die Luft gerät, heizt sich die Erde auf. Ab morgen kommen Fachleute zusammen, um über die Ergebnisse zu sprechen. Nächste Woche möchten sie einen Bericht dazu veröffentlichen. In diesem Bericht steht zum Beispiel, dass der Meeresspiegel steigt und die Ozeane wärmer werden.