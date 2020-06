Spieltipp : Als Piratenmannschaft gegen den Kraken kämpfen

Avatar_shz von Ina Reinhart

05. Juni 2020, 19:42 Uhr

Alle Mann an Deck, der Kraken greift an! Mit seinen acht Armen kann er die Spieler im Spiel „Kraken Attack“ wirklich zur Verzweiflung bringen.

Ein bis vier Spieler tun sich auf dem Piratenschiff-Spielfeld zusammen, um gemeinsam den Angriff des Kraken abzuwehren. Jede Piratenfigur hat besondere Fähigkeiten. Samuel kann sich gut verstecken – deshalb hält er beim ersten Teil seines Spielzugs, beim Würfeln, oft so einige Tentakel auf Abstand. Astrid ist flink und listenreich und so im zweiten Teil ihres Spielzugs, der Ausführung der Aktionen, doppelt schlagkräftig. Billy ist ein Profi an der Kanone und Helena ein Pistolenprofi. Sie treiben besonders viele Krakenarme ins Riff zurück. Wenn man die Spielanleitung durchliest kann man also auswählen, wer an Bord kommt, und gemeinsam eine Taktik austüfteln. Die braucht man auch, denn der Kampf gegen den Kraken ist spannend und schwierig – und gerade deshalb ein Riesenspaß.

Esteban und Antoine Bauza, „Kraken Attack“. Für ein bis vier Spieler ab 7 Jahren. Rund 30 Euro. Verlag: Loki.