Promi-Interview : Alltags-Songs übers Krümeln, Kranksein und Familien

Joana und Wiebke

20. Oktober 2020, 09:23 Uhr

Hamburg/Steinbergkirche | Früher Rockmusik – heute Kindermusik. Ove Thomsen und Deniz Jaspersen haben schon früh mit der Musik angefangen. „Wir sind gefangen im Feuer der Leidenschaft", schmunzelte Ove in unserem Interview.

Auf der Bühne stehen wollten die beiden schon immer, aber nicht nur als Musiker, sondern eher als Schauspieler oder Stuntman. Kennengelernt haben sie sich vor ungefähr eineinhalb Jahren auf einer Zugfahrt mit einem gemeinsamen Ziel: Die „Unter meinem Bett"-Tour, für die sie beide einen Song geschrieben hatten. „Wir haben uns dann unterhalten und festgestellt, dass wir beide eine Kinderplatte machen wollen“, erzählte uns die Musiker.

Nun ist das gemeinsame Album „Bällebad“ schon so gut wie bereit für die Veröffentlichung im März 2021. In dem Album mit 14 Songs geht es nicht um eine „perfekte Welt“, sondern mehr um alltäglichere Themen wie das Kranksein, Umweltschutz und Patchworkfamilien. Sogar eine Hymne ans Krümeln ist dabei. Inspiriert wurden die beiden vor allem an Songs aus der Sesamstraße und der Muppetsshow.

Genaue Pläne für nach der Veröffentlichung des Albums stehen noch nicht. Vielleicht wollen sie im Herbst 2021 mit dem Album auf Tour gehen. Genau festlegen könnten sie diese auf Grund von Corona noch nicht. Über ein zweites Album haben sie auch schon nachgedacht.