Masashi Hattori : Alles nur Illusion

Im 3D-Trickart-Museum in Hamburg macht Kina-Reporterin Jonna schräge Fotos.

von Jonna Dabelstein

13. November 2019, 18:08 Uhr

Hamburg | Lachende Menschen, Blitzlicht und bunte Kulissen, das alles kann man im 3D-TrickArt-Museum in Hamburg bestaunen. Dort haben bereits 100 000 Besucher die Kunst von Masashi Hattori, einem der erfolgreichsten und bekanntesten 3D-Künstler Asiens, bewundert.

160 Werke von dem japanischen Künstler gibt es dort zu sehen – und mit 30 von ihnen kann man Fotos machen. Dabei sieht es aus, als würde man mittendrin in seltsamen Situationen stehen.

Dabelstein

Doch das ist alles nur Illusion – dreidimensionale Illusion. Sie entsteht dadurch, dass man an einer bestimmten Stelle im Kunstwerk steht – und der Fotograf an einer bestimmten Stelle gegenüber. So liege ich auf dem Bild mit dem wilden Pferd – aber es sieht aus, als würde es mich gerade abwerfen.

Dabelstein

Ich hatte einen tollen Vormittag mit meiner Familie. Wir haben sehr viel gelacht und einzigartige Fotos gemacht.

Dabelstein

Wenn ihr nun Lust habt, auch in diese spannende Welt einzutauchen, denkt daran, dass die Ausstellung – Infos unter www.3dtrickart.de – nur bis 14. Dezember geht. Aber es wird schon an anderen Ausstellungen in ganz Deutschland gearbeitet.