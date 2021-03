Weltfrauentag : Alle müssen die gleichen Chancen haben

Frauen müssen in vielen Bereichen um ihre Rechte kämpfen – um Schutz vor Gewalt, um gerechte Bezahlung und um die Möglichkeit, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten.

07. März 2021, 17:29 Uhr

Was unterscheidet Frauen von Männern? Das Geschlecht. Aber es gibt noch viel mehr. Frauen haben in manchen Ländern weniger Rechte oder sie müssen Regeln befolgen, die für Männer nicht gelten. Nicht jede Frau hat die Möglichkeit frei, über ihr Leben zu entscheiden, eine Karriere zu starten oder Kinder zu verweigern. Der heutige Weltfrauentag soll darauf aufmerksam machen, dass sie auch heute noch nicht die gleichen Chancen wie Männer haben.

307 Millionen Frauen haben weltweit keinen gesetzlichen Schutz vor häuslicher Gewalt. In Deutschland sind 97,9 Prozent der Betroffenen von sexueller Gewalt weiblich. In Ländern des Nahen Ostens und Nordafrika gibt es die wenigsten Gesetze, die Frauen schützen. Anhand von Traditionen, Diskriminierung und sexueller Gewalt war 2018 Indien das gefährlichste Land für Frauen, gefolgt von Afghanistan. In Indien sind Vergewaltigungen in der Ehe nicht strafbar und in Afghanistan werden häufig Zwangsehen geschlossen, auch wenn die Frau noch minderjährig ist. Außerdem ist es schwer für das Opfer Gerechtigkeit zu erlangen. Denn je mehr Akzeptanz es in ihrem Land für diese Verbrechen gibt, desto schwieriger ist es die Tat zu melden.

Die Denkweise, die Frau als Mutter und Hausfrau zu sehen, ist noch auf der ganzen Welt verbreitet. Sie hat historische Wurzeln, weil es in der Vergangenheit schon ungleiche Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern gab. Sie müssen ihre Karriereambitionen zurückstecken und sollen sich lieber um den Haushalt kümmern.

Vielen Mädchen wird auch die Bildung vorenthalten, weil manche denken, dass Jungen intelligenter wären. Zwei Drittel der Analphabeten sind weiblich. Frauen in Deutschland verdienen bei gleicher Arbeit 6 Prozent weniger als Männer. Das nennt man den Gender Pay Gap. Er zeigt, dass sich Frauen mehr Elternzeit nehmen, aber auch dass sie weniger bezahlt werden. Außerdem liegt der Frauenanteil im Bundestag nur bei 31,5 Prozent. Im afrikanischen Land Ruanda liegt er jedoch im Parlament bei 61,3 Prozent. Frauen sind weniger in Führungspositionen vertreten, oft werden sie unterschätzt. Doch auch der alltägliche Sexismus, wie frauenfeindliche Sprache, die Darstellung als schwächeres Geschlecht oder Kleiderordnungen, macht Frauen das Leben schwer. In den USA dürfen Mädchen in der Schule nicht ihre Schultern zeigen, um die Jungs nicht abzulenken. Die Frauen werden also eingeschränkt, damit es den Männern besser geht. Auch das Verbot von Abtreibungen, wie in den europäischen Ländern Polen, Nordirland und Andorra,

unterdrücken Frauen. Sie dürfen nicht über ihren eigenen Körper und ihre Zukunft entscheiden.

Die oft noch sehr konservative Gesellschaft macht es Frauen sehr schwer, Gleichheit zu erlangen. Jedoch werden immer mehr Menschen aufgeklärt und setzen sich für den Feminismus ein. Feministen fordern eine geschlechtsneutrale Welt, weshalb auch Männer von ihm profitieren, da auch sie nicht mehr in die Rolle des „starken Mannes“ gedrängt werden sollen.

Eine Frau ist kein Objekt. Sie ist ein Mensch. Deshalb müssen alle Menschen die gleichen Chancen haben.