Buchtipp : Agatha Oddly ermittelt mit scharfem Verstand

von Ina Reinhart

28. Juni 2019, 17:08 Uhr

Wenn du Detektivgeschichten magst, haben wir hier das Richtige für dich: „Das Verbrechen wartet nicht“ ist die erste Folge der neuen Krimihörreihe „Agatha Oddly“.

Die 13-jährige Agatha liebt es, Rätsel zu lösen. Immer hat sie ein Notizbuch bei sich, um ihre Beobachtungen zu notieren. Zum Beispiel, ob jemand gerade die Haare geschnitten hat oder sich nervös verhält.

Zusammen mit ihrem besten Freund Liam betreibt sie eine Detektivagentur, deren Motto lautet: „Kein Fall ist uns zu sonderbar“.

Leider kam es bisher zu keinem Einsatz. Das ändert sich, als Agatha Augenzeugin wird, wie ein Motorradfahrer im Park eine ältere Dame anfährt und flieht. Agatha stellt fest, dass die Dame eine berühmte Professorin ist. Und sie entdeckt an ihrem Handgelenk ein Tattoo, das einen Schlüssel zeigt. Was es damit wohl auf sich hat? Kurz darauf wird Londons Trinkwasser von rotem Schleim verseucht. Wer oder was steckt dahinter? Und gibt es eine Verbindung zu der Professorin? Agatha unterhält sich im Geist ebenso mit ihrer verstorbenen Mutter wie mit Hercule Poirot. Das ist ein Detektiv aus weltberühmten Kriminalromanen. Hercule Poirot ist das große Vorbild des Mädchens. Aber weil Agatha so ist wie sie ist, wird sie in der Schule gemobbt, weiß sich aber zu wehren. Und es ist spannend zu hören, wie sie den Fall Puzzlestück für Puzzlestück zusammensetzt.

Lena Jones, „Das Verbrechen wartet nicht“. Folge 1 der Reihe „Agatha Oddly“. Ab 11 Jahren. 3 CDs mit einer Laufzeit von 240 Minuten. 15 Euro. Verlag: Jumbo.