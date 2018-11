Tiere : Affe Robby darf bleiben

von Ina Reinhart

08. November 2018, 18:41 Uhr

Tiere wie Elefanten, Tiger oder Menschenaffen gehören nicht in den Zirkus. Darüber sind sich Tierschützer einig. In Deutschland gibt es allerdings wohl noch einen letzten Menschenaffen, der in einem Zirkus lebt. Er heißt Robby und ist ein Schimpanse.

Robby ist schon weit über 40 Jahre alt. Fast sein ganzes Leben hat er bei einer Zirkusfamilie gelebt. Er kennt keine anderen Schimpansen.

Philipp Schulze/dpa

Einige Tierschützer finden, das müsse sich ändern. Sie setzten sich dafür ein, dass Robby in eine spezielle Affen-Einrichtung abgegeben wird. Sein Besitzer war dagegen.

Alexandra Dörnath

„Robby kennt keine Affen, sondern nur Menschen - wir sind die Artgenossen für ihn“, sagte er. Er machte sich Sorgen, dass der alte Schimpanse die Veränderungen nicht überleben könnte. Beide Seiten wollen das Beste für das Tier und stritten lange vor Gericht. Am Donnerstag wurde erstmal entschieden: Robby bleibt im Zirkus.