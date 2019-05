Politik : Ärger über Internet-Videos

Die Chefin der CDU kritisiert Youtuber, weil sie vor der EU-Wahl Stimmung gegen ihre Partei machten.

28. Mai 2019, 18:20 Uhr

Berlin | Jeder darf seine Meinung sagen. Das ist in Deutschland ein wichtiges Recht. Es steht in unserem Grundgesetz. Dort heißt es weiter: Jeder darf seine Meinung aufschreiben, sie aussprechen oder in einem Bild festhalten – und dann bekannt machen.

Das finden auch die allermeisten Menschen gut. Doch gerade gibt es große Aufregung darüber, auf welche Art einige Leute ihre Meinung sagen. Und darüber, wie die Chefin der Partei CDU darauf antwortet.

Begonnen hat das Ganze mit dem Youtuber Rezo. Er hatte im Internet ein langes Video veröffentlicht. Darin sagte er, warum er etwa die Partei CDU richtig blöd findet. Zum Beispiel weil er meint, sie mache zu wenig gegen die Klimakrise. Auch andere Youtuber äußerten sich danach in einem Video gegen die CDU.

Die Videos veröffentlichten die Youtuber kurz vor der Wahl zum neuen europäischen Parlament am Sonntag. Dabei bekam die CDU in Deutschland viel weniger Stimmen, als sie erhofft hatte. Nach der Wahl sagte die CDU-Chefin dann: Das Video der Youtuber war nicht okay. Sie hätten zu krass Stimmung gegen die CDU gemacht. Und die CDU-Chefin stellte die Frage, ob es für solche Videos nicht Regeln geben sollte.

Das regte eine Menge Leute auf, darunter auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien. Sie äußerten die Sorge, dass die CDU-Politikerin das Recht einschränken will, seine Meinung zu sagen.

Sie selbst sagte: Nein, das will ich nicht. Und sie fügte hinzu: „Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.“ Darüber wird wahrscheinlich noch viel diskutiert werden.

