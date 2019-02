Tiere : Äffchen auf Stadtwanderung

von Ina Reinhart

22. Februar 2019, 18:24 Uhr

Die Kapuzineraffen Obi und Philippa sind am Donnerstag aus ihrem Gehege entwischt. Die beiden leben im Tierpark der deutschen Hauptstadt Berlin. Durch eine kleine Lücke im Zaun gelangten sie ins Freie. 40 Mitarbeiter des Tierparks starteten eine große Suchaktion. Ein Taxifahrer entdeckte die beiden dann zuerst: Ein Äffchen war an einer Hauswand hochgeklettert. Dort hing es ganz gemütlich an seinem Ringelschwanz vor dem Fenster. Nach etwa einer Stunde hatten die beiden aber genug vom Großstadt-Dschungel. Sie kletterten wieder zurück auf einen der ungefähr 13 000 Bäume im Tierpark. „Da ist es natürlich eine Mammutaufgabe, zwei kaninchengroße Äffchen zu finden“, erklärte der Zoo-Direktor gestern. Die Tierpfleger versuchten, die Äffchen mit Bananen anzulocken.