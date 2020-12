Bücher erleben : Advents-Videos von Geschichtenmachern

Die Buchwochen der Büchereizentrale gehen online weiter.

01. Dezember 2020, 16:42 Uhr

Rendsburg | Viele Lesungen der 37. Kinder- und Jugendbuchwochen mussten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden oder ausfallen. Um Lese-Fans in Schleswig-Holstein trotzdem auf literarische Entdeckungsreisen mitzunehmen, haben sich die Autoren, Schriftsteller und Schauspieler etwas einfallen lassen: Lustige und fantasievolle Adventsvideos verkürzen das Warten auf Weihnachten. Mit dabei sind unter anderen Charlotte Habersack und ihre freche Heldin Pippa Pepperkorn, Ulf Blanck mit den Drei Fragezeichen Kids, Florian Beckerhoff mit seinem tierischen Ermittlerduo „Nickel und Horn“ sowie der Illustrator Alexander Steffensmeier und seine Kuh Lieselotte. Den Älteren liest Maja Nielsen einen Ausschnitt aus „Feldpost für Pauline“ vor. Die Videosammlung wächst in der Adventszeit, deshalb lohnt es sich, häufiger reinzuschauen unter www.bz-sh.de.