Buchtipp : Abrakadabra oder der Retter von Malloniland

Das Geheimnis von Toni Malloni.

28. März 2021, 19:12 Uhr

Hast du einen Zauberkasten und vielleicht selbst schon einmal einen Trick einstudiert? Vor allem das Verschwinden von Dingen ist in der Zauberei sehr faszinierend. Mit diesem Buch kannst du dich beim Lesen verzaubern lassen.

Worum geht es? Toni kramt in der geheimen Kiste seines Großvaters. Da ahnt er noch nicht, wie besonders seine Ferien werden. Der Junge ist nämlich in eine außergewöhnliche Familie hineingeboren. Sein Opa Marcello Malloni hatte einen aufregenden Beruf: Er war ein berühmter Zauberkünstler. Doch eines Tages ist er einfach verschwunden! „Das geheimnisvolle Verschwinden von Toni Malloni“ ist eine Geschichte, in die man eintauchen und die Welt vergessen kann. Toni ist der Erzähler und er nimmt die Leserinnen und Leser mit in einen geheimnisvollen Vergnügungspark. Dort ist er nämlich gelandet, nachdem er sich den Zylinder seines Großvaters aufgesetzt hat.

In der Geschichte tauchen auf: alte, geheimnisvolle Zeitungsartikel, ein Mann auf Stelzen, Nebelmaschinen und ein Entfesselungskünstler.

Vor allem aber wartet eine große Aufgabe auf Toni. Das alles ist so spannend geschrieben, dass man kaum aufhören kann zu lesen. Der Autor ist Harmen van Straaten. Er hat schon sehr viele Kinderbücher geschrieben, nämlich über 400! Auch die Bilder zeichnet er selbst.

Harmen van Straaten, „Das geheimnisvolle Verschwinden von Toni Malloni“. Ab 10 Jahren. 102 Seiten. 14 Euro. Verlag: Freies Geistesleben.