Buchtipp : Abenteurer entdecken die Welt

Ina Reinhart

30. Januar 2020, 18:05 Uhr

Forscher erforschen die Erde. Manche erleben dabei richtige Abenteuer. In kurzen Geschichten erzählt Sarah Sheppard in „Entdeckerinnen und Abenteurer“ über den Ablauf von Reisen von verschiedenen Forschern. Dabei sind sie überall unterwegs auf dem Meer, in der Luft und im Weltraum. Es ist auch immer eine Landkarte abgebildet, sodass man sieht, wo der Forscher entlanggereist ist. Es werden auch wichtige Entdeckungen beschrieben.

Das Buch enthält viel Wissen. Darum finde ich es sehr spannend. Dieses Buch ist für Leser ab neun Jahren. Man kann die Bilder auch schon früher anschauen, das verstehen auch jüngere Kinder.

Sarah Sheppard, „Entdeckerinnen und Abenteurer“. Ab 9 Jahre. 40 Seiten. 15 Euro. Verlag: dtv.