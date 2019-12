Kinotipp : Ab ins nächste Level

Mit „Jumanji – The next Level“ kommt neuer Actionspaß ins Kino.

von Barbara Leuschner

11. Dezember 2019, 16:39 Uhr

Spencer fühlt sich in New York oft einsam und unverstanden. Das geht ihm nicht nur im Studium so, sondern auch bei seinem Aushilfsjob. Deshalb freut er sich dieses Jahr besonders darauf, zu Weihnachten wieder nach Hause zu fahren.

Sony Pictures

Außer seiner Mutter und Opa Eddie erwarten ihn dort auch seine Freunde Martha, Fridge und Bethany. Mit ihnen wurde er vor zwei Jahren beim Nachsitzen in der Schule einfach so in das Videospiel Jumanji hineingesogen.

Mit seinem Avatar, dem muskelbepackten furchtlosen Abenteurer Dr. Smolder Bravestone, war Spencer auch sehr glücklich, denn endlich war er einmal ein Held. Als er nicht zum verabredeten Treffen mit seinen Freunden erscheint, ahnt Martha Fürchterliches: Spencer ist allein in das Spiel zurück gekehrt.

Sony Pictures

Nun müssen die Freunde ihm natürlich folgen, um ihn zu retten, obwohl sie schon beim letzen Mal nur knapp mit dem Leben davon gekommen sind!

Doch irgendetwas geht dabei schief: Außer Martha, die erneut im Körper der sportlichen Kämpferin Ruby Roundhouse erscheint, hat jeder einen anderen Avatar erwischt. Aber es kommt noch schlimmer: Aus Versehen wurden auch noch Opa Eddie und sein Kumpel Milo mit ins Spiel gesogen!

Sony Pictures

Da Opa nun als Dr. Bravestone erscheint, wissen die Freunde so gar nicht, in welcher Figur Spencer nun steckt und wie sie ihn überhaupt finden sollen. Und dann hat sich auch noch das Spiel total verändert. Neben dem Dschungel gibt es nun auch Berge und Wüsten mit jeder Menge Gefahren.

Auch wenn du den ersten Film „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ nicht gesehen hast, wirst du bei „Jumanji: The next Level“, der am Donnerstag in den Kinos startet, einen Riesenspaß haben. Denn er ist so wirklich lustig.