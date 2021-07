Essen : Wie ein Kochbuch entsteht

Wer ein Kochbuch schreibt, muss an vieles denken. Die Gerichte sollen lecker und schnell zu kochen sein. Außerdem müssen sie fotografiert werden. Zwei Autorinnen erzählen, wie ihre Kochbücher entstehen.

Freiburg/Hamburg | Bilder von Pfannkuchen mit Erdbeeren oder knusprigen Ofenkartoffeln mit Ketchup machen hungrig. Einige Gerichte in Kochbüchern sehen so toll aus, dass man gleich loskochen will. So ein Buch zu erstellen, dauert hingegen ganz schön lange. Dahinter steckt viel Arbeit. Rezepte mindestens einmal ausprobieren Eine Kochbuch-Autorin ist zum Beispiel Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.