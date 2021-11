Probleme unter der Oberfläche : Wie ein Coaching bei Stress mit der Arbeit oder der Familie helfen kann

Hast Du Stress? Weißt Du nicht mehr weiter? Wenn auch Deine Familie oder Freunde keine Lösung wissen, hilft vielleicht ein Coaching. Aber was ist das überhaupt?

Flensburg | In diesem Text erfährst Du: Wobei Dir Coaching helfen kann. Wie verschiedene Coaches an Probleme herangehen. Wo der Unterschied zwischen contextuellem und systemischem Coaching liegt. Stress, Partnerschaftsprobleme, finanzielle Schwierigkeiten oder Gefühle wie Unsicherheit und Misstrauen: All das kann Anlass für ein Coaching sein, a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.