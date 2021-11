Hörspiel und Gewinnspiel : Weihnachts-Vorfreude mit dem KiWi-Adventskalender

Advent, Advent - es ist schon wieder soweit. Am Mittwoch wird das erste Türchen im Adventskalender geöffnet. Und im Kinder-Nachrichten-Online-Adventkalender KiWi gibt's heute schon etwas auf die Ohren und zu gewinnen.

Avatar_shz von Ina Reinhart

27. November 2021, 06:00 Uhr

Flensburg | Die Kinder-Podcast-Eule Ole hat sich mit seinen Freunden Piet und Paula, dem Wal und der Ente, etwas Besonderes ausgedacht: einen Online-Adventskalender für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren (und auch für alle anderen, denen das Spaß macht). Jeden Tag gibt es etwas anderes: Hörgeschichten, Weihnachts-Wissen, Basteltipps und Backrezepten – und natürlich haben sie auch Geschenke besorgt, die ihr gewinnen könnt.

Weihnachtsabenteuer zum Hören

Damit ihr wisst, was euch erwartet, bekommt ihr am ersten Adventswochenende schon einen Vorgeschmack: Macht es euch gemütlich und hört das Hörspiel über den Riesen Nikolai und den Zwerg Anselm. In der Geschichte von Autor Ludwig Voges die zwei ständig unterwegs und reisen durch das ganze Land. Denn es ist schwer einen Ort zu finden, an dem sie mit ihrem Größenunterschied lange verweilen können. Eines Tages stolpern Sie zufällig in einer Höhle über eine mysteriöse Maschine. Völlig kaputt haben Unbekannte dieses Wunderwerk der Technik zurückgelassen. Doch was steckt dahinter? Zwerg Nikolai findet schließlich die Anleitung zu der wunderlichen „Weihnachtsmaschine" und gemeinsam machen sich die ungleichen Brüder ans Werk.

Adventskalender-Gewinnspiel - seid schnell!

Im KiWi-Adventskalender gibt es auch oft etwas zu gewinnen. Heute üben wir das schon mal:

Clementoni

Seid schnell: Einsendeschluss ist Sonntag, 28. November, 24 Uhr.

Und das ist die Gewinnfrage:

Wie heißen die KiWi-Maskottchen? Kleiner Tipp: Es sind eine Eule, ein Wal und eine Ente.

Sendet die Antwort an kiwi@shz.de