Social Media Redaktion : Sophie Scholl als Influencerin

Wissensvermittlung auf Social Media: So erzählen SWR und BR auf Instagram eine Geschichte vom Widerstand gegen das NS-Regime.

Steinbergkirche | @ichbinsophiescholl ist ein Kanal auf Instagram, der Social-Media-Plattform, die Inhalte vor allem über Bilder transportiert. In diesem Kanal werden die letzten Monate des Lebens von Sophie Scholl in Echtzeit nachgespielt werden. Sophie Scholl kam Anfang der 1940er-Jahre nach München, um ihr Studium zu beginnen. Dort kämpfte sie als Mitglied der We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.