Sommerspiele in Tokio : Nele Moos und Léon Schäfer freuen sich auf die Paralympics

Die Sportler starten für Deutschland bei den Sommerspielen für Menschen mit Behinderungen. Für Léon Schäfer sind es sogar schon die zweiten Paralympics.

Tokio | Die Olympischen Sommerspiele in Tokio in Japan sind vorbei. Doch am 24. August geht es sportlich weiter: Dann starten die Paralympischen Sommerspiele. Das ist der größte Sportwettbewerb für Menschen mit Behinderungen. Nele Moos und Léon Schäfer gehören zum deutschen Team. Nele Moos sprintet über 100 und 400 Meter. Léon Schäfer tritt neben kurzen Laufs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.